«Зашел ОМОН, положили его на пол и начали избивать». Мама задержанного бойца в Казахстане Хамитова

Мама бойца ММА Куата Хамитова Наймана рассказала подробности задержания ее сына ОМОНом после высказываний о происходящем в Казахстане.

«Зашли 10 человек ОМОНа и 2 гражданских человека. Мой сын сидел на диване, повязали ему руки, положили его на пол и начали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: «Почему вы его бьете?» Вы его можете так увезти. Они сказали, что он зачинщик, не разбираясь ни в чем, увезли моего сына. У меня еще в доме находился младший сын и жена брата. Она вышла из туалета, ее повернули в угол туалета автоматами и запретили ей смотреть куда-либо. Так они забрали моего сына. Мы ничего не поняли, без объяснений. Сказали, что он зачинщик. Хотя все эти дни он был дома», — сказала мама Куата Хамитова на видео YouTube-канала «БАСЕ».

С начала января в Казахстане проходят массовые акции протеста. В стране введен режим ЧП до 19 января. 33-летний Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане.

В ММА Хамитов одержал 24 победы, 6 раз потерпел поражение и два боя завершились ничейным результатом.