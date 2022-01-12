Бой Ковингтона с Масвидалем возглавит турнир UFC 272

Главным событием турнира UFC 272 станет бой между американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем. Мероприятие пройдет 5 марта.

Об этом ESPN сообщил главный бизнес-директор UFC Хантер Кэмпбелл. Однако контракт пока еще не подписаны, но сделка близка к завершению.

В начале ноября 33-летний Ковингтон проиграл Камару Усману единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке. На его счету 16 побед и 3 поражения в ММА.

В свою очередь 37-летний Масвидаль в апреле был нокаутирован Усманом на UFC 261. Это поражение стало для него 15-м в карьере. Также у него 35 побед.