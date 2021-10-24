В Госдуме считают, что Федор Емельяненко проявит себя на позиции депутата

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269, который прошел в Москве.

«Очень рад победе. Конечно, хотелось бы, чтобы удовольствие растянулось, но здесь важная быстрая победа. Для его огромной армии болельщиков это большая радость, и большая удача для всех нас. Мы все счастливы, что являемся современниками Емельяненко. Мне кажется, Федор должен сам принять решение о завершении карьеры. Все-таки и возраст, и семья, и его слова о радости, что бой закончился без травм, сильно влияют на его последующее решение», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Свищев также высказался о возможной карьере Федора Емельяненко в качестве депутата.

«Его опыт, качества наставника и учителя помогут нам воспитать тысячи детишек. Станет ли Федор депутатом? Почему бы и нет. Я общался с ним, очень здраво мыслит, любит людей, которые его окружают. Он окажет помощь в любой работе. Даже если примет решение идти в Государственную Думу, то народ за него будет голосовать однозначно», — добавил Свищев.

45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде. Для россиянина это 40-я победа в ММА.