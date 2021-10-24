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Александр Емельяненко поздравил брата Федора с победой над Джонсоном

13:06
Федор и Александр Емельяненко. Фото Дмитрий Голубович
Федор и Александр Емельяненко. Фото Дмитрий Голубович
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Российский боец Александр Емельяненко поздравил своего брата, Федора Емельяненко, с победой над американцем Тимоти Джонсоном.

«Поздравляю брата Федора с очередной красивой победой!», — написал Александр в Instagram, приложив совместное фото.

Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде на турнире Bellator 269 в Москве. Для него это 40-я победа в ММА.

Братья Емельяненко лично не общаются уже несколько лет.

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Роман Шишов все материалы автора
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