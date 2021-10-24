Лебедев: «У Емельяненко не меньшая репутация, чем у Тайсона. На Федю еще долго будут идти»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«Вчера я увидел Федора в хорошей форме, нежели это было в предыдущих боях, настрой был совсем необычный — это было заметно невооруженным взглядом. Ожидал ли я, что так все быстро закончится? В этом виде спорта все должны ожидать, что все может закончится в один удар. Тяжеловесы — ребята крупные, каждый заточен на победу. Да, я ожидал.

Заканчивать ли карьеру Федору? Он сам решит, надо ли ему это, или нет. С точки зрения зрителя, посмотреть хочется всем всегда. Даже Майк Тайсон с Роем Джонсом боксировал — сколько денег они собрали, сколько просмотров? У Федора не меньшая репутация в MMA. На Федю будут идти еще долго. Как по мне, карьеру рано или поздно надо все-таки прекращать», — сказал Лебедев «СЭ».

45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде. Для россиянина это 40-я победа в ММА.