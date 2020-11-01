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UFC подтвердил проведение боя Махачев — дос Аньос 14 ноября

10:11
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Бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом пройдет на турнире в Лас-Вегасе 14 ноября, сообщает пресс-служба UFC.

Изначально бой должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но был отменен из-за выявленного у бразильца коронавируса. Поединок в легком весе возглавит турнир в Лас-Вегасе.

В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед, 1 поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений.

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