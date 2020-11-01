Бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом пройдет на турнире в Лас-Вегасе 14 ноября, сообщает пресс-служба UFC.

As one legacy ends, a new hope for Russia looks to kickstart his. ?



?? @MakhachevMMA vs. ?? @RDosAnjosMMA is your #UFCVegas14 main event! pic.twitter.com/FSPnUcvRcO — UFC Europe (@UFCEurope) November 1, 2020

Изначально бой должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но был отменен из-за выявленного у бразильца коронавируса. Поединок в легком весе возглавит турнир в Лас-Вегасе.

В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед, 1 поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений.