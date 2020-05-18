«Вирус ударил по сердцу». Хабиб впервые рассказал о состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

— В интернете много пишут про отца. Отец сейчас в больнице. У него состояние очень тяжелое, — сказал Хабиб в ролике, опубликованном в Instagram. — Этот вирус ударил по сердцу. Год назад мы ему делали операцию на сердце. Сейчас ему заново делали. У него тяжелое, очень тяжелое положение. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Всем большое спасибо, кто пишет, поддерживает, просит Всевышнего за него. Пусть Аллах нам всем поможет, нас всех бережет.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце.

Также Хабиб призвал всех дагестанцев следовать всем рекомендациям по самоизоляции и праздновать Ураза-байрам дома.