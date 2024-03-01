Иван Емельяненко победил иранца Хейбати на турнире Ural FC 6

Российский боец ММА Иван Емельяненко одержал победу в поединке против иранца Али Хейбати на турнире Ural FC 6 в Москве.

Емельяненко выиграл единогласным решением судей. Для младшего брата Федора и Александра Емельяненко эта победа стала третьей.

Главным событием вечера станет бой между Вячеславом Василевским и Владом «Белазом» Ковалевым. Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.