Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что он не планирует возвращаться в спорт

Тренер спортсмена Хавьер Мендес заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не готовится к возвращению в спорт.

«Возобновление карьеры Нурмагомедовым? Он занимается семьей», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он был включен в Зал славы UFC.