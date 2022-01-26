Валиев проведет бой с Шором на UFC Fight Night 204 в Лондоне

Российский боец ММА Тимур Валиев выступит в легчайшей весовой категории на турнире UFC Fight Night 204.

Валиев проведет бой против валлийца Джека Шора.

На счету 26-летнего Шора 15 побед в 15 поединках по правилам ММА, у 32-летнего Валиева 18 побед и 2 поражения. Турнир UFC Fight Night 204 пройдет в Лондоне (Великобритания) 19 марта. Главным боем мероприятия станет поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.