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Сегодня, 10:25

Валиев проведет бой с Шором на UFC Fight Night 204 в Лондоне

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец ММА Тимур Валиев выступит в легчайшей весовой категории на турнире UFC Fight Night 204.

Валиев проведет бой против валлийца Джека Шора.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

На счету 26-летнего Шора 15 побед в 15 поединках по правилам ММА, у 32-летнего Валиева 18 побед и 2 поражения. Турнир UFC Fight Night 204 пройдет в Лондоне (Великобритания) 19 марта. Главным боем мероприятия станет поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

UFC
ММА
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