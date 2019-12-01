Схватка самбистов привела к массовой драке в Ингушетии
18:36
В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка, информирует Baza.
Как отмечается, в ней приняли участие зрители, спортсмены, тренеры и даже, возможно, судьи.
В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все — зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.— baza (@bazabazon) December 1, 2019
БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil
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