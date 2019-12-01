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Схватка самбистов привела к массовой драке в Ингушетии

18:36

В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка, информирует Baza.

Как отмечается, в ней приняли участие зрители, спортсмены, тренеры и даже, возможно, судьи.

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