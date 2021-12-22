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Брендан Шауб заявил, что Соннен защищал свою девушку

01:59
Чейл Соннен. Фото MMA Fighting
Чейл Соннен. Фото MMA Fighting
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Бывший боец UFC Брендан Шауб поделился информацией о драке с участием Чейла Соннена. Он ссылался на слова экс-бойца ММА.

«То, что Чейл сделал это, лишь добавляет легендарности Чейлу Соннену, — цитирует Шауба Sportskeeda со ссылкой на подкаст Below The Belt. — Он защищал свою девушку. Специально для придурка, которого полностью уничтожил великий Чейл Соннен — ты заслужил это, парень. И ты получил это».

Согласно отчету полиции, Соннен ломился в дверь отеля, когда рядом проходила пара и сделала ему замечание, после чего подрался с пятерыми людьми. Впоследствии он был задержан.

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