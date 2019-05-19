Шлеменко готов драться с Лоулером в UFC

Российский боец Александр Шлеменко высказал заинтересованность в бое с бойцом UFC Робби Лоулером. По его мнению, поединок получится веселым. В связи с этим Шлеменко через Инстаграм обратился к президенту UFC Дане Уайту.
- Я слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дана Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси - он подтвердит, что бой со мной для Робби будет веселым, - написал Шлеменко в Инстаграме.
Я слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дана Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси - он подтвердит, что бой со мной для Робби будет веселым. Hey @Ruthless_RL I heard you need an opponent for June 29th. I’m ready. @ufc @danawhite @joerogan let’s make it happen! Ask Gegard Mousasi, he can prove that this fight will be fun. @newstreamsport @rodnyegoroda @rodnyegoroda