Шлеменко готов драться с Лоулером в UFC

Российский боец Александр Шлеменко высказал заинтересованность в бое с бойцом UFC Робби Лоулером. По его мнению, поединок получится веселым. В связи с этим Шлеменко через Инстаграм обратился к президенту UFC Дане Уайту.

- Я слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дана Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси - он подтвердит, что бой со мной для Робби будет веселым, - написал Шлеменко в Инстаграме.