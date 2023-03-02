Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас, чтобы страховать бой Джонса и Гана

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (17-1) сообщил, что прилетел в Лас-Вегас на турнир UFC 285, в главном бою которого сойдутся экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) и первый номер рейтинга Сирил Ган (11-1).

«На месте», — написал Павлович в соцсетях, опубликовав свою фотографию из Лас-Вегаса.

Сергей Павлович. Фото Соцсети

Павлович является запасным участником главного события. В случае если Джонс или Ган не смогут выйти на бой, Павлович выйдет на замену.