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Сегодня, 10:10

Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас, чтобы страховать бой Джонса и Гана

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (17-1) сообщил, что прилетел в Лас-Вегас на турнир UFC 285, в главном бою которого сойдутся экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) и первый номер рейтинга Сирил Ган (11-1).

«На месте», — написал Павлович в соцсетях, опубликовав свою фотографию из Лас-Вегаса.

Сергей Павлович.
Фото Соцсети

Павлович является запасным участником главного события. В случае если Джонс или Ган не смогут выйти на бой, Павлович выйдет на замену.

Сергей Павлов
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
1
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