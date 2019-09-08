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Сергей Харитонов: «Хабиб на 200 процентов контролировал ситуацию»

13:05

Российский боец ММА Сергей Харитонов отметил, что Хабиб Нурмагомедов полностью контролировал ход поединка с американцем Дастином Порье за титул UFC.

— Хабиб в своей манере сделал свое дело, доминировал в борьбе, в стойке, конечно, был послабее, но кто не пропускает? Он молодец, все выдержал, — цитирует ТАСС Харитонова. — Хабиб полностью выполнил свой план на бой и на 200% контролировал ситуацию. У меня не было никаких сомнений в победе Хабиба во время боя, он все видел, контролировал.

По моему мнению, у него были намного интереснее бои. Я видел много боев Хабиба, считаю, что Порье не был самым сильным соперником. Не могу сказать, какой конкретно бой был самым сложным в его карьере, но у него были труднее.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6859534

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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