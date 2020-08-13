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Секс-символ UFC подписала контракт с Bare Knuckle FC

13:58
Пейдж Ванзант. Фото mn2s.com
Пейдж Ванзант. Фото mn2s.com
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Американка Пейдж Ванзант покинула UFC и подписала контракт с новой организацией.

26-летняя спортсменка заключила соглашение с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC, о чем сообщила у себя в Instagram.

— С огромной радостью хочу наконец сообщить вам новость, — написала Ванзант. — Сегодня первый день моего нового безумного пути. Спасибо Bare Knuckle FC за то, что разрешили присоединиться к команде. Пора сотворить немного магии!

На счету американки 8 побед при 5 поражениях в ММА.

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