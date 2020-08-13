Секс-символ UFC подписала контракт с Bare Knuckle FC

Американка Пейдж Ванзант покинула UFC и подписала контракт с новой организацией.

26-летняя спортсменка заключила соглашение с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC, о чем сообщила у себя в Instagram.

— С огромной радостью хочу наконец сообщить вам новость, — написала Ванзант. — Сегодня первый день моего нового безумного пути. Спасибо Bare Knuckle FC за то, что разрешили присоединиться к команде. Пора сотворить немного магии!

На счету американки 8 побед при 5 поражениях в ММА.