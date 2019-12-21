Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Барселосу на турнире UFC в Пусане

Российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Пусане. Бой завершился победой Барселоса единогласным решением судей.

Саид Нурмагомедов не является родственником чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На счету 27-летнего спортсменка теперь 13 побед и 2 поражения в ММА. У Барселоса 15 побед и одно поражение.