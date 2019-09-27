Русский боец из команды Макгрегора победил на шоу Bellator 227

Молдавский боец с русскими корнями Константин Гнусарев победил решением судей ирландца Иана Коглана на турнире Bellator 227 в Дублине.

23-летний Гнусарев тренируется в дублинском зале Straight Blast GYM, в котором также занимается бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор. В частности, Гнусарев помогал ирландцу в подготовке к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на шоу UFC 229 (6 октября 2018 года). В Ирландию он переехал в конце 2017 года.

Гнусарев провел в ММА четыре боя (3 победы, 1 ничья).