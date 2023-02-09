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Сегодня, 15:36

Роберт Уиттакер поделился мнением о бое Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) не стал называть фаворита в бою Ислама Махачева (23-1) и Александра Волкановски (25-1), однако подчеркнул, что оба бойца высочайшего класса.

«У Волка хорошие шансы на победу в бою против любого, — сказал Уиттакер Submission Radio. — Я уже много раз говорил, что он настоящий боец. У него есть все: ударка, борьба, борцовская защита, крепкий подбородок, дух чемпиона и выносливость.
Вопрос в другом — насколько хорош Ислам? Вот в чем главный вопрос. Его сложно оценить. Повторяется та же ситуация, что и с Хабибом. Он побеждал и побеждал, и все говорили: «Ну, сейчас этот парень даст ему настоящий бой», а потом Хабиб и его перемалывал, и все начиналось сначала. «А, нет, вот этот парень будет настоящим испытанием для Хабиба», — говорили они. Это продолжалось до тех пор, пока он не завершил карьеру непобежденным (смеется).
Если у Ислама борьба уровня Хабиба и лучше ударка, то он будет тяжелым соперником для любого. За исключением только тех самых бойцов, которые дадут ему настоящий бой (смеется)».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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