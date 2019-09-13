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Резкий пост Емельяненко о потенциальном сопернике после боя с Кокляевым

17:06
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Боец ММА Александр Емельяненко резко отозвался о своем следующем потенциальном сопернике после боя со стронгменом Михаилом Кокляевым.

— Вот этот персонаж, как он про себя пишет у себя на странице, — написал Емельяненко в своем Instagram. — Паша Дружинин заявил в комментариях, что он следующий, кто готов выступить со мной по правилам MMA, а у Паши после такого заявления через соцсети *попа* вспотела! Паша, успокойся, тебя в день спарринга со мной, по следу г***а можно будет найти, ты до ринга дойти не сможешь, устанешь идти!

Ранее Михаил Кокляев подписал контракт на поединок с Александром Емельяненко по правилам бокса.

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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