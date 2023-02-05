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Бейдер: «Федор Емельяненко — идол для меня. Спасибо ему за все»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Райан Бейдер.
Фото Global Look Press

Американский боец Райан Бейдер прокомментировал свою победу над Федором Емельяненко на турнире Bellator 290, который состоялся в ночь с 4 на 5 февраля.

Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина в середине первого раунда.

«Это и сладкая, и горькая победа для меня. Федор — идол для меня, как и для любого другого фаната ММА или бойца. В первую очередь, нужно отдать должное Емельяненко за то, что он сделал для развития нашего вида спорта. Он буквально тащил ММА на своей спине. Федор — легенда, и я рад, что смог стать частью истории. Спасибо тебе большое, Федор, ты — настоящий мужик. Но я должен был сделать свое дело. Я получил победу, а тебе пора двигаться дальше», — сказал Бейдер в интервью после боя.

После поражения от Бейдера Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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