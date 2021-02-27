Александр Емельяненко заверил, что его пресс будет кубиками

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что у него снова будет рельефный пресс. В пятницу Емельяненко посетил турнир АСА 118. Он не появлялся на публике полгода, и за это время сильно потолстел.

— Кубики [на животе] вернутся? — вопрос Емельяненко.

— Конечно, вернутся.

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, на турнире АСА 107 проиграв техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову. На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в боксе. (Илья Андреев)