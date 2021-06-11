Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нганну все еще надеется на бой с Джонсом: «Мне нужен он, а не Деррик Льюис»

11:48
Франсис Нганну. Фото Instagram
Франсис Нганну. Фото Instagram

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну признался, что он все еще надеется на бой с одним из лучших бойцов современности Джоном Джонсом.

«Хочу драться с Джонсом, — сказал Нганну TMZ Sports. — Мне нужен он, а не Деррик Льюис. Людям нужен этот бой. Его текущие габариты меня не пугают, так как я тоже не маленький, и я тоже сильный. Я больше впечатлен его навыками и техникой, но в конечном итоге мы оба — люди».

«Выиграю ли нокаутом? Так и будет».

В конце марта Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал новым чемпионом сильнейшей лиги в тяжелом весе. Ожидалась, что летом состоится поединок против Джонса, однако по слухам в августе он может провести защиту пояса поединком против Деррика Льюиса.

Читайте также

Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
0
Офсайд