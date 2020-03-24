Рамзан Кадыров тренирует Александра Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров является одним из его тренеров.

Ранее Емельяненко, который тренируется в Грозном в клубе «Ахмат», говорил, что Кадыров сделал для него больше, чем родной брат Федор.

— Рамзан Кадыров часто подгоняет меня в спортзале, говорит: «Давай, давай». Он один из моих тренеров. Мы с ним боксируем, но не я показываю эти спарринги, чтобы соперники по ним меня не изучали, не разбирали сильные и слабые стороны, — рассказал Емельяненко в эфире Youtube-канала Bostanof MMA.