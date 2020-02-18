Президент АСА Алексей Яценко поделился ожиданиями от боя за титул АСА в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым. Поединок пройдет 21 февраля в Краснодаре.

— Помимо того, что этот бой давно ждут болельщики, ведь как чемпион ACB Вахаев должен был провести объединительный бой с Гончаровым в марте прошлого года, однако был вынужден сойти с дистанции незадолго до боя из-за болезни, — приводит слова Яценко пресс-служба АСА. — Поединок больших, тяжело-бьющих парней всегда интересен зрителям. Но бой станет очень непростым для обоих. Вахаев тяжело бьет, но его основное оружие — это переводы соперника в партер и добивание там. Однако на этот раз его соперник — мастер спорта по вольной борьбе, и перевести его в партер будет очень сложно. Можно предположить, что если Гончаров сумеет остановить опасные проходы в ноги, в стойке, где он тяжело и технично бьет, он будет смотреться предпочтительнее и победа, вероятно, будет за ним. Большая интрига в том, что Вахаев из тех бойцов, кто умеет удивлять, побеждая фаворитов силой своего характера, вопреки всему. Именно так он одержал победу над Денисом Гольцовым в 2017 году, бесцеремонно прервав серию из его 14 побед.

На счету 33-летнего Гончарова 15 побед и 2 поражения. У 29-летнего Вахаева — 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.