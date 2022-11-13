Порье: «Эй, и у кого тут нет джиу-джитсу?»

Американский боец Дастин Порье прокомментировал победу над соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Он засовывал мне пальцы в рот, чтобы приподнять мне шею и накинуть удушение сзади. Я говорил ему: «Комон, бро». Я, конечно, побывал сегодня в беде, когда был прижат к сетке, он выбрасывал непонятные размашистые удары.

Я был удивлен, как быстро смог обмотать его корпус ногами, он приподнялся на колени, и я как будто накинул лассо, быстро вышел на треугольник ногами. Он очень взрывной, мне не хотелось, чтобы он заслэмил меня на голову, как Оливейру. Поэтому я старался переносить свой вес немного назад, чтобы он был на коленях, не мог выпрямиться, подняться. Он удивил меня держалкой, я потряс его, он выдержал, потом опять потряс, он опять выдержал. Я думал, если попаду, то вырублю. И, эй, у кого тут нет джиу-джитсу?» — сказал Порье.

Порье победил Чендлера удушающим приемом в третьем раунде. Для 33-летнего Порье это первый поединок после поражения Чарльзу Оливейре в декабре 2021 года. 36-летний Чендлер не смог продлить победную серию после боя с Тони Фергюсоном в мае 2022 года.