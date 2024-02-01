Полицейские ищут предполагаемого убийцу бойца Мутаева

Несколько полицейских машин выехали в сторону села Чанко, где может скрываться предполагаемый убийца бойца ММА Магомеда Мутаева, сообщает Telegram-канал Mash.

По одной из версий, 20-летний спортсмен вместе со своими товарищами около двух месяцев назад унизил 18-летнего Надырхана, который решил отомстить.

В данный момент ведутся поиски по всей Махачкале. Работники полиции патрулируют улицы, железнодорожные вокзалы и аэропорт. Также перекрыты все дороги на въезде и выезде из города.

В среду, 31 января, когда боец приехал с тренировки, убийца выбежал ему навстречу и открыл огонь — одна из пуль попала в голову. От полученного ранения парень скончался до приезда скорой помощи.

Последний поединок Мутаев, который тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, провел в ноябре прошлого года в Москве. Второй профессиональный поединок Мутаев должен был провести 23 февраля в турнире AMC Fight Nights 123.