Победитель боксерского поединка между бойцом Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым получит специальный чемпионский пояс, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Поединок Емельяненко — Кокляев пройдет в пятницу в Москве. Спортсмены выступят по правилам бокса, бой пройдет четыре раунда по три минуты. Оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.

Емельяненко — Кокляев: прямая видеотрансляция боя //

Емельяненко vs Кокляев. Как это будет