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Победитель боя Александр Емельяненко — Кокляев получит чемпионский пояс

15:46
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Победитель боксерского поединка между бойцом Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым получит специальный чемпионский пояс, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Поединок Емельяненко — Кокляев пройдет в пятницу в Москве. Спортсмены выступят по правилам бокса, бой пройдет четыре раунда по три минуты. Оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.

Емельяненко — Кокляев: прямая видеотрансляция боя //
Емельяненко vs Кокляев. Как это будет

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7229201

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