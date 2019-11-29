Победитель боя Александр Емельяненко — Кокляев получит чемпионский пояс
15:46
Победитель боксерского поединка между бойцом Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым получит специальный чемпионский пояс, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов боя.
Поединок Емельяненко — Кокляев пройдет в пятницу в Москве. Спортсмены выступят по правилам бокса, бой пройдет четыре раунда по три минуты. Оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.
Емельяненко — Кокляев: прямая видеотрансляция боя //
Емельяненко vs Кокляев. Как это будет
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