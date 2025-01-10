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Сегодня, 16:07

Олейник: «Очень немногие лиги в России могут позволить себе мой гонорар»

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник признался, что не вел переговоров с российскими лигами за последние полгода.

«Были разговоры, но даже не с представителями лиг, а с людьми, которые общаются с представителями лиг: «Давай, поговорим с этими, чтобы тебя подписали». И отвечал: «Тут я выступать не хочу, а в этой лиге с удовольствием». Таких разговора было примерно три с разными людьми, которые общались с собственниками или значительными деятелями. Такие переговоры были. Не с лигами», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Олейника.

47-летний боец подчеркнул, что его гонорар могут позволить очень немногие лиги в России.

«Я стою определенных денег. Заплатить мой гонорар могут две-три лиги в России», — добавил Олейник.

Последний раз Олейник (61-18-1) выходил в клетку в декабре 2023 года на турнире RCC 17, победив Фернандо Родригеса удушающим приемом во втором раунде.

Источник: mma.metaratings.ru
Алексей Олейник
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