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Джастин Гэтжи: «Не верю, что Хабиб мог написать такое»

20:15
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Американский боец ММА Джастин Гэтжи отреагировал на слова российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

«Я, честно говоря, не верю, что Хабиб сказал такое, — написал Гэтжи в Twitter. — У него есть кто-то, кто ведет это дерьмо (Instagram -Прим. «СЭ») или что-то вроде этого».

Ранее с аккаунта Хабиба Нурмагомедова в Instagram были опубликованы такие слова в адрес Гэтжи: «В последних 8 боях, Джастин, тебя финишировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. Ислам идет на девяти победах подряд, трех победах подряд в 2021 и все они — финишами. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты».

7 ноября американец победил Майкла Чэндлера единогласным решением судей. Хабиб Нурмагомедов провел против Гэтжи последний бой в своей карьере.

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Евгений Петров все материалы автора
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