Джастин Гэтжи: «Не верю, что Хабиб мог написать такое»

Американский боец ММА Джастин Гэтжи отреагировал на слова российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

I honestly do not believe it's @TeamKhabib saying this stuff. He got someone else running that shit or something. — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) November 12, 2021

«Я, честно говоря, не верю, что Хабиб сказал такое, — написал Гэтжи в Twitter. — У него есть кто-то, кто ведет это дерьмо (Instagram -Прим. «СЭ») или что-то вроде этого».

Ранее с аккаунта Хабиба Нурмагомедова в Instagram были опубликованы такие слова в адрес Гэтжи: «В последних 8 боях, Джастин, тебя финишировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. Ислам идет на девяти победах подряд, трех победах подряд в 2021 и все они — финишами. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты».

7 ноября американец победил Майкла Чэндлера единогласным решением судей. Хабиб Нурмагомедов провел против Гэтжи последний бой в своей карьере.