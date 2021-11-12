Джастин Гэтжи: «Не верю, что Хабиб мог написать такое»
Американский боец ММА Джастин Гэтжи отреагировал на слова российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.
I honestly do not believe it's @TeamKhabib saying this stuff. He got someone else running that shit or something.— Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) November 12, 2021
«Я, честно говоря, не верю, что Хабиб сказал такое, — написал Гэтжи в Twitter. — У него есть кто-то, кто ведет это дерьмо (Instagram -Прим. «СЭ») или что-то вроде этого».
Ранее с аккаунта Хабиба Нурмагомедова в Instagram были опубликованы такие слова в адрес Гэтжи: «В последних 8 боях, Джастин, тебя финишировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. Ислам идет на девяти победах подряд, трех победах подряд в 2021 и все они — финишами. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты».
7 ноября американец победил Майкла Чэндлера единогласным решением судей. Хабиб Нурмагомедов провел против Гэтжи последний бой в своей карьере.
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