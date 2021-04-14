Петр Ян иронично отреагировал на предложение Шона О'Мэлли провести бой
18:08
Российский боец UFC Петр Ян ответил на предложение американца Шона О'Мэлли провести бой.
«Ты опять накурился, Шон?» - написал Ян в Twitter.
Ранее боец легчайшего дивизиона UFC О'Мэлли предложил россиянину провести поединок в июле.
Алджамейн Стерлинг, которому Ян уступил пояс из-за дисквалификации на турнире UFC 259 в марте, не сможет выйти на матч-реванш раньше осени из-за операции на шее.
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