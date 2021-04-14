Петр Ян иронично отреагировал на предложение Шона О'Мэлли провести бой

Российский боец UFC Петр Ян ответил на предложение американца Шона О'Мэлли провести бой.

«Ты опять накурился, Шон?» - написал Ян в Twitter.

Are you high again Shaun? https://t.co/1dTG4DoA51 — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) April 14, 2021

Ранее боец легчайшего дивизиона UFC О'Мэлли предложил россиянину провести поединок в июле.

Алджамейн Стерлинг, которому Ян уступил пояс из-за дисквалификации на турнире UFC 259 в марте, не сможет выйти на матч-реванш раньше осени из-за операции на шее.