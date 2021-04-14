Шлеменко подтвердил, что проведет бой с бразильцем Сантосом

Российский боец MMA Александр Шлеменко 14 апреля в Instagram подтвердил, что проведет поединок против бразильца Марсио Сантоса. Бой пройдет 7 мая во Владивостоке в рамках турнира AMC Fight Nights 101.

36-летний Шлеменко за карьеру одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Сантоса 15 побед при пяти поражениях.