Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Шлеменко подтвердил, что проведет бой с бразильцем Сантосом

18:55
Теги:

Российский боец MMA Александр Шлеменко 14 апреля в Instagram подтвердил, что проведет поединок против бразильца Марсио Сантоса. Бой пройдет 7 мая во Владивостоке в рамках турнира AMC Fight Nights 101.

36-летний Шлеменко за карьеру одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Сантоса 15 побед при пяти поражениях.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд