Белорусский боец UFC Андрей Орловский в интервью «СЭ» высказался насчет возможного боя между Федором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом.

— Было объявлено, что Федор Емельяненко проведет бой в Bellator 23 октября. Сейчас ему подбирают соперника. Рассматриваются Джош Барнетт, Лиото Мачида, Джуниор дос Сантос, Мэтт Митрион. Против какого из этих бойцов вам хотелось бы увидеть Федора?

— (После паузы.) Наверное, Дос Сантос. В принципе, у Емельяненко и дос Сантоса одни и те же удары. Они их бьют из года в год, из боя в бой — и, кстати, попадают, роняют людей. Мне было бы интересно, если бы бой вдруг перешел в партер — я бы хотел посмотреть на самбиста Емельяненко и черного пояса по джиу-джитсу дос Сантоса. Я дос Сантосом боролся в партере, Леха Олейник боролся. Было бы интересно с точки зрения самбо и джиу-джитсу на их бой посмотреть. А по рукам я... Если Емельяненко ведром своим не ударит из задницы через руку, если не попадет, то, думаю, дос Сантос его перебьет.