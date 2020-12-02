Олейник проведет бой с Даукаусом 20 февраля

Российский боец UFC Алексей Олейник 20 февраля проведет бой с американцем Крисом Даукаусом, сообщает в Instagram «Вестник ММА».

Даукаус подтвердил данную информацию. «Угадайте кто проболтался. С нетерпением жду испытаний», — написал он в Twitter.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 14 поражений и 1 ничья в ММА (8-5 в UFC). У 31-летнего Даукауса 10 побед и 3 поражения в ММА (2-0 в UFC).