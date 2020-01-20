Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «СЭ» заявил, что не хочет драться с соотечественниками, но готов сделать это, если не будет другого выхода.

— Не хочу драться с соотечественниками, но знаю, что это профессиональный спорт и отношусь к делу профессионально, — сказал Олейник. — Если придется, то подерусь. Уже не раз отказывался от боев с нашими ребятами: с Александром Волковым, Сергеем Павловичем, Андреем Орловским, Шамилем Абдурахимовым. Не хочу драться с нашими. Пока есть возможность выбирать, буду просить UFC, чтобы мне давали драться с ребятами из других стран. Это и более конкурентно, и не придется сталкивать болельщиков из одной страны. Да и с большинством ребят я знаком лично, не хочется с ними драться. Тем не менее, повторюсь, если придется — подерусь. (Илья Андреев).

Полностью интервью Алексея Олейника — здесь.