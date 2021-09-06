Олег Тактаров проведет бой с Джеффом Монсоном в Hardcore MMA

Российская лига Hardcore MMA сообщила, что бой между экс-бойцом UFC Олегом Тактаровым и американцем Джеффом Монсоном состоится. Дата поединка пока неизвестна.

2 сентября вышел очередной выпуск Hardcore MMA, где Тактаров и Монсон провели дуэль взглядов.

На счету 54-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи в ММА. Последний поединок он провел в 2008 году против американца Марка Керра, в котором победил болевым приемом в первом раунде.

У 50-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Он провел последний бой в октябре 2016 года, победив Алекса Кардо удушающим приемом в первом раунде.