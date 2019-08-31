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Нурмагомедов пока не планирует завершать карьеру

08:08
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пока не думает о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщил сам спортсмен.

— Пока не собираюсь уходить, — цитирует Нурмагомедова ТАСС. —  Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду. Перед тем, как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать один.

30-летний Хабиб Нурмагомедов следующий поединок проведет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) против Дастина Порье.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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