Нурмагомедов пока не планирует завершать карьеру
08:08
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пока не думает о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщил сам спортсмен.
— Пока не собираюсь уходить, — цитирует Нурмагомедова ТАСС. — Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду. Перед тем, как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать один.
30-летний Хабиб Нурмагомедов следующий поединок проведет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) против Дастина Порье.
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