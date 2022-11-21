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Сегодня, 15:25

Немков ответил, что хотел бы купить на приз в миллион долларов

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о желаемой покупке после завоевания миллиона долларов в Гран-при Bellator.

«Если бы дома была спокойная обстановка, если бы не было спецоперации рядом, я бы купил дом большой. Есть участок, но я еще не начал строить дом. Квартира есть, машина есть. Куда-то вложиться надо, чтобы был доход постоянный. Ну, а пока спецоперация, лучше денежки придержать», — сказал Немков в разговоре с «СЭ».

18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей. Бой также носил статус финала Гран-при, за победу Немков получил 1 миллион долларов.

Вадим Немков. «Чек на миллион долларов подарил фанату. Слишком большой». Немков вернулся в Россию и дал большое интервью

Вадим Немков
ММА
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