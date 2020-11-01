Бразильский боец Андерсон Силва проиграл нокаутом американцу Юрайе Холлу. Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 181.

45-летний бразилец же признался, что пока не знает, будет ли выступать в дальнейшем.

«Андерсон — настоящая легенда, — написал в Twitter Хабиб Нурмагомедов. — Удачи, воин. Да хранит тебя и твою семью Бог».

Отметим, что Силва был чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2012 году. Он одержал 16 побед в UFC подряд — это рекорд.