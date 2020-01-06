Мирзаев проведет следущий бой 6 марта в Казахстане

Российский боец Расул Мирзаев проведет следующий поединок 6 марта на турнире АСА 105 в Алма-Ате (Казахстан), сообщает пресс-служба лиги. Его соперником станет Арман Оспанов из Казахстана. Бой пройдет в полулегком весе (до 65,8 кг).

На счету 33-летнего Мирзаева 18 побед и 2 поражения в ММА. В последнем поединке, который состоялся 27 сентября в Москве, Мирзаев проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову. У 30-летнего Оспанова — 9 побед и 3 поражения.