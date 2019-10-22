Минаков прокомментировал ситуацию с отменой боя против Айалы

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков рассказал о ситуации с неполучением американской визы перед боем с Хави Айалой, который должен был состояться 26 октября в Анкасвилле (Коннектикут, США) на турнире Bellator 232.



— Вопрос держат на рассмотрении. Я был на собеседовании, сейчас направили на перерассмотрение. Причину не знаю. За 10 лет, сколько я выступаю в США, такое впервые. У них объективно не причин не давать мне визу. Менеджер сказал мне, что я уже снят с события, боя не будет. Я уже физически не могу быть на месте, я не успею просто, даже если мне сегодня дадут визу. Могут ли перенести бой в другую страну — зависит от политики Bellator. Обычно они так не делают, у них уже карды заполнены на ближайшие мероприятия. Может быть, в декабре мы могли бы подраться, но это зависит не от меня. У меня есть менеджеры, которые занимаются этими вопросами, — сказал Минаков. (Михаил Потапов)