Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Емельяненко в бою против блоггера Артема Тарасова на турнире в Москве.

«Я вчера видел до боя и Сашу и Артема. У Емельяненко, несмотря на не лучшую ситуацию со здоровьем, огромный потенциал. Ему достаточно один раз хорошенько пройтись по сопернику, чтобы победить. Я не видел ход боя, но могу сказать, что Емельяненко — несокрушимый. Очень мощный человек», — сказал Милонов «СЭ».

Бой прошел 18 сентября в Москве — 40-летний Емельяненко победил 31-летнего Тарасова единогласным решением судей.