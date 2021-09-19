Милонов — о Емельяненко: «Ему достаточно один раз хорошенько пройтись. Очень мощный человек»
11:22
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Емельяненко в бою против блоггера Артема Тарасова на турнире в Москве.
«Я вчера видел до боя и Сашу и Артема. У Емельяненко, несмотря на не лучшую ситуацию со здоровьем, огромный потенциал. Ему достаточно один раз хорошенько пройтись по сопернику, чтобы победить. Я не видел ход боя, но могу сказать, что Емельяненко — несокрушимый. Очень мощный человек», — сказал Милонов «СЭ».
Бой прошел 18 сентября в Москве — 40-летний Емельяненко победил 31-летнего Тарасова единогласным решением судей.
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