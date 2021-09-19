Милонов сообщил, что провел первый боксерский бой: «Есть огромный стимул набить морду Моргенштерну»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил «СЭ», что приступил к тренировкам под руководством бойца поп-ММА Корнея Тарасова. По словам Милонова, он уже провел один бой.

«У меня у самого целых три тренировки по боксу было. Тренировался у брата Артема [Тарасова]. Он меня пытается научить. Сам Тарасов еще покажет себя. Я не скрою, что провел один бой. Это был вопрос не боя, а чести. Я сам пошел, чтобы никто не говорил, что я боюсь. Я не знаю бокс. Но у меня огромный стимул продолжить тренировки для того, чтобы набить морду Моргенштерну», — сказал Милонов.

Также Милонов не стал называть имя своего соперника.

«С кем был бой? Я не помню. Я не умею драться. Для меня было два пути: либо отказаться и быть ссыклом, либо не отказаться и огрести по полной. Я предпочел второй вариант. Теперь тренируюсь дальше, хочу победить свою лень в первую очередь», — добавил Милонов.

Ранее рэпер Моргенштерн предложил ввести цензуру на ММА в России, за что неоднократно подвергался критике со стороны бойцов ММА.