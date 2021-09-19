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Денис Лебедев: «Тарасов бегал как зайчик по рингу, для Емельяненко это были легкие деньги»

10:36
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Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Емельяненко в бою против Артема Тарасова.

«Перестаньте обсуждать этого Тарасова. Он бегал как зайчик по рингу. Он сделал все, чтобы Емельяненко по нему не попал. Если бы Емельяненко один раз хорошо приложился, то навсегда бы отбил охоту у Тарасова. Видимо, Артему еще надо рискнуть. Его, наверное, ни разу не вырубали до отключки сознания. Он не знает, что такое боль. Очень много рассуждений на эту тему.

Для Емельяненко это были легкие деньги. Может ли он вернуться на былой уровень? Если захочет — сложится. Но нам всем известно, что у него проблемы с дисциплиной. А этой никуда не годится", — сказал Лебедев «СЭ».

Бой прошел 18 сентября в Москве — 40-летний Емельяненко победил 31-летнего Тарасова единогласным решением судей.

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Артем Бухаев все материалы автора

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