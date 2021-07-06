Менеджер рассказал, как проходят сборы Александра Емельяненко в Карачаево-Черкесии

Менеджер Азамат Бостанов рассказал, почему Александр Емельяненко оказался на сборах в Карачаево-Черкесии, а не в Чечне в клубе «Ахмат».

«Не могу ответить на этот вопрос, потому что со мной никто не связывался, — сказал Бостанов «СЭ». — Инициатива поехать в Карачаево-Черкесию исходила от меня. Я ему предложил те условия, которые лично я могу ему обеспечить. Он проживает в санатории, тренируется, там же проходят восстановительные процедуры. Знаю, что он там под контролем. Он находится в компании моих друзей, моих земляков, которые обеспечат ему как восстановительные процессы, так и досуговые».

Также стало известно об актуальной форме Емельненко.

«Он год не тренировался на нормальном уровне, поэтому сейчас нужно позаниматься, подтянуться, подтянуть ОФП, — продолжил менеджер Емельяненко. — Собственно говоря, условно через две-три недели все будет только лучше. Давайте так: в первый день он бегал не больше 1 км, а сейчас бегает спокойно по 5-7 км. Это лишь недельный результат. Считаю, что это очень хороший темп восстановления. Дайте просто время, и все с ним будет хорошо. Нет подготовки под конкретного оппонента, нет спаррингов, но все это будет после того, как он восстановит стандартные кондиции».

Следующим оппонентом Емельяненко может стать рэпер Джиган. Ожидается, что поединок по правилам бокса состоится 4 ноября в Москве.