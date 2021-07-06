Менеджер бойца UFC Агаповой: «Мария прошла курс терапии, это не связано с наркотиками»

Менеджер бойца UFC Марии Агаповой — Алекс Дэвис — прокомментировал информацию о том, что спортсменка употребляет наркотики, из-за чего была исключена из зала American Top Team. Ранее об асоциальном поведении уроженки Казахстана рассказала украинская девушка-боец Марина Мороз в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА».

«Мария пережила несколько трудных моментов, — сказал Дэвис в интервью MMA Fighting. — Она была совсем одна [в США], но теперь она прошла курс терапии, ей намного лучше, и она уже готовится к бою. Это не имело ничего общего с наркотиками. Совершенно ничего».

«Это личная жизнь Марии, и мы не собираемся делать ее личную жизнь достоянием общественности, — отметил менеджер. — Она приехала в США из Казахстана, у нее были тяжелые моменты, у нее были кризисы, но она получала терапию, и сейчас у нее все очень, очень хорошо. Она уже готовится к бою. Никаких наркотиков. Это не имеет к этому никакого отношения».

На счету 24-летней Агаповой 9 побед и 2 поражения в ММА (1-1 в UFC).