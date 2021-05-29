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Менеджер Косты: «Адесанья — первый чемпион UFC-гомосексуалист»

13:05
Исраэль Адесанья. Фото USA Today Sports
Исраэль Адесанья. Фото USA Today Sports
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Менеджер Пауло Косты Валид Исмаил считает чемпиона UFC в среднем весе Израэля Адесанью гомосексуалистом. В сентябре прошлого года Адесанья нокаутировал Косту, затем пристроился к сопернику сзади и изобразил половой акт.

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«Он показал, что у него есть гомосексуальные инстинкты. Что он любит мужские задницы. Считаю, что его нужно серьезно проверить, потому что он уже делал подобное с другим бойцом. Если, например, ко мне мужчина повернется задницей, я скажу ему: «Иди н*** отсюда». Понимаете, человек, который любит пристраиваться к чужой мужской заднице — любит подставлять и свою. Поэтому его случай должен быть изучен. Думаю, Адесанья — первый чемпион UFC-гомосексуалист. Первый чемпион, который родом из сортира», — сказал Исмаил в интервью бразильскому ТВ-каналу «OSS».

12 июня Адесанье предстоит третья защита титула в среднем весе против Марвина Веттори на UFC 263. Пауло Коста 21 августа подерется с Джаредом Каннонье на турнире UFC Fight Night.

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