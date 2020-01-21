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Макгрегор рассказал о встрече с бабушкой Серроне

16:32
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Ирландец Конор Макгрегор после победного боя с американцем Дональдом Серроне пообщался с бабушкой своего соперника, которая посещает все поединки внука. По словам Макгрегора, она — просто прекрасная женщина.

— Она — феноменальная женщина, эта леди. Она приходит на бои с самого начала и до нашего боя с Дональдом, — цитирует Макгрегора MMA Junkie. - Даже несмотря на то, что я победил ее внука, она подошла ко мне и высказала свое уважение. Я ответил тем же.

Рад, что наконец встретился с ней. Только посмотрите, она — часть нашей игры. Дональд провел столько боев, а она всегда была рядом.Какого мужчину она воспитала. Был счастлив разделить с ним октагон.

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