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Макгрегор объяснил, зачем завершал карьеру на 2 дня

00:45
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Ирландский боец Конор Макгрегор в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» объяснил, зачем в 2016 году на несколько дней завершал карьеру. Той весной, 19 апреля ирландец объявил, что уходит, а 21 апреля вернулся.

— Что вы делали два дня?

— Во всех боях так много политики. За октагоном происходит такое, что иногда приходится уходить, чтобы те, кто все контролирует, могли тебя оценить. Однако, мне кажется, что я никогда не брошу бои. Буду биться, пока жив. Иногда просто нужно сделать шаг назад, уйти, чтобы показать свою ценность. Тогда было именно так.

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