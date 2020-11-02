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Макгрегор не считает Хабиба самым жестким соперником в карьере

01:35
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор назвал американца Нейта Диаса самым жестким соперником в карьере, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

«Кто самый жесткий боец, с кем ты дрался?» — спросил подписчик.

«Нейт Диас. Зомби с Западного побережья», — ответил ирландец

Макгрегор встречался с Диасом дважды в 2016 году. В первом бою он проиграл после удушающего приема, а во втором выиграл решением большинства голосов судей.

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