Макгрегор не считает Хабиба самым жестким соперником в карьере

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор назвал американца Нейта Диаса самым жестким соперником в карьере, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

«Кто самый жесткий боец, с кем ты дрался?» — спросил подписчик.

«Нейт Диас. Зомби с Западного побережья», — ответил ирландец

Макгрегор встречался с Диасом дважды в 2016 году. В первом бою он проиграл после удушающего приема, а во втором выиграл решением большинства голосов судей.